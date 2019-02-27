"Локомотив" выиграл второй матч в серии против "Сочи"

"Локомотив" обыграл "Сочи" (3:0) во втором матче первого раунда плей-офф КХЛ. В составе победителей отличились Георгий Иванов, Рушан Рафиков и Даниил Апальков.

Счет в серии - 2-0 в пользу "Локо". Третья игра состоится в Сочи 1 марта.

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"Локомотив" (Ярославль) – "Сочи" – 3:0 (1:0, 2:0, 0:0)

Голы: Иванов - 2 (Крунвалль), 2:24 - 1:0. Рафиков - 1 (Накладал), 20:34 - 2:0. Апальков - 1 (бол., Коновалов, Рафиков), 22:57 - 3:0.

Вратари: Коновалов - Барулин (Шикин, 22:57).

Штраф: 22 - 37.

Броски: 28 (8+13+7) - 22 (12+5+5).

Судьи: Беляев, Наумов.

27 февраля. Ярославль. "Арена-2000".

Счет в серии: 2-0 (4:3 ОТ)

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