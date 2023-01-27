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Сегодня, 21:20

«Локомотив» всухую победил СКА

Иван Шитик
Корреспондент
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Хоккеисты ««Локомотива».
Фото ХК «Локомотив»

«Локомотив» с минимальным счетом победил СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ — 1:0.

Автором единственной шайбы в матче стал нападающий ярославцев Александр Полунин, который отличился в самом конце второго периода.

Голкипер «Локо» Даниил Исаев сделал четвертый «сухарь» в нынешнем сезоне.

«Локомотив» выиграл третий матч подряд и занимает второе место в Западной конференции (76 очков). СКА остается на первой строчке с большим отрывом, имея в активе 90 очков.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Локомотив» (Ярославль) — СКА (Санкт-Петербург) — 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)

Гол: Полунин — 15 (Красковский, Елесин), 39:43 — 1:0.

Вратари: Исаев — Николаев.

Штраф: 6 — 11.

Броски: 32 (7+14+11) — 20 (10+5+5).

Судьи: Сидоренко, Юдаков.

27 января. Ярославль. Арена-2000.

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/khl/2022-2023/
КХЛ
ХК Локомотив (Ярославль)
ХК СКА
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1 СКА 57 43 14 90
2 Локомотив 57 34 23 76
3 ЦСКА 55 35 20 76
4 Торпедо 55 35 20 74
5 Динамо М 56 32 24 73
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7 Спартак 56 25 31 57
8 Динамо Мн 56 22 34 56
9 Северсталь 56 22 34 56
10 Куньлунь 56 19 37 43
11 Сочи 55 6 49 21
Восточная конференция И В П О
1 Сибирь 56 34 22 72
2 Ак Барс 56 31 25 71
3 Автомобилист 55 31 24 70
4 Металлург 55 30 25 69
5 Авангард 55 32 23 68
6 Сал. Юлаев 56 29 27 67
7 Адмирал 55 27 28 61
8 Нефтехимик 56 26 30 56
9 Барыс 58 25 33 56
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