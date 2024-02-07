«Локомотив» — «Сибирь»: смотреть трансляцию матча КХЛ в прямом эфире
7 февраля ярославский «Локомотив» на своем льду «Арены-2000» примет «Сибирь» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ. Игра начнется в 19.00 по московскому времени.
Смотреть видеотрансляцию противостояния «Локомотив» — «Сибирь» можно будет по подписке в онлайн-сервисе Кинопоиск и на официальном сайте КХЛ. Начало прямого эфира в 18.50 мск. Следите за ключевыми событиями игры «Локомотив» — «Сибирь» с помощью матч-центра «СЭ».
«Локомотив» под руководством Игоря Никитина набрал 82 балла и находится на второй строчке в турнирной таблице Западной конференции после 59 матчей. «Сибирь» исполняющего обязанности главного тренера Сергея Кривокрасова идет на 10-й строчке на Востоке с 57 очками после 60 встреч.
В последний раз команды встречались 10 ноября 2023 года. Тогда в Новосибирске «Локомотив» проиграл хозяевам со счетом 1:2.
КХЛ: новости и обзоры матчей, статистика игроков и интервью тренеров, календарь и турнирные таблицы в актуальном виде.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|61
|40
|21
|86
|2
|Авангард
|59
|40
|19
|84
|3
|Сал. Юлаев
|60
|38
|22
|81
|4
|Автомобилист
|62
|33
|29
|73
|5
|Ак Барс
|59
|35
|24
|72
|6
|Трактор
|60
|33
|27
|72
|7
|Лада
|61
|29
|32
|71
|8
|Нефтехимик
|60
|25
|35
|61
|9
|Амур
|60
|24
|36
|60
|10
|Сибирь
|60
|24
|36
|57
|11
|Адмирал
|60
|18
|42
|47
|12
|Барыс
|59
|19
|40
|45
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|60
|40
|20
|83
|2
|Локомотив
|59
|39
|20
|82
|3
|Динамо М
|60
|38
|22
|82
|4
|Спартак
|60
|35
|25
|78
|5
|Торпедо
|60
|33
|27
|71
|6
|Северсталь
|59
|31
|28
|69
|7
|ЦСКА
|60
|30
|30
|66
|8
|Динамо Мн
|60
|27
|33
|59
|9
|Куньлунь РС
|61
|21
|40
|48
|10
|Сочи
|60
|20
|40
|47
|11
|Витязь
|60
|18
|42
|43
|7.02
|19:00
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Локомотив – Сибирь
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