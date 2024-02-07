7 февраля ярославский «Локомотив» на своем льду «Арены-2000» примет «Сибирь» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ. Игра начнется в 19.00 по московскому времени.

Смотреть видеотрансляцию противостояния «Локомотив» — «Сибирь» можно будет по подписке в онлайн-сервисе Кинопоиск и на официальном сайте КХЛ. Начало прямого эфира в 18.50 мск. Следите за ключевыми событиями игры «Локомотив» — «Сибирь» с помощью матч-центра «СЭ».

«Локомотив» под руководством Игоря Никитина набрал 82 балла и находится на второй строчке в турнирной таблице Западной конференции после 59 матчей. «Сибирь» исполняющего обязанности главного тренера Сергея Кривокрасова идет на 10-й строчке на Востоке с 57 очками после 60 встреч.

В последний раз команды встречались 10 ноября 2023 года. Тогда в Новосибирске «Локомотив» проиграл хозяевам со счетом 1:2.

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