«Торпедо» продлило контракт с нападающим Ураковым

«Торпедо» объявило о продлении контракта с нападающий Кириллом Ураковым.

Новое соглашение рассчитано сроком на два года.

В прошедшем регулярном чемпионате КХЛ 25-летний форвард провел 28 матчей, в которых набрал 8 (2+6) очков.

Ураков отыграл за основную команду «Торпедо» 7 сезонов, принял участие в 342 матчах и заработал в них 64 (27+37) очков.