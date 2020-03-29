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«Локомотив» поддержал Пелино, заразившегося коронавирусом

29 марта 2020, 23:57
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«Локомотив» выразил слова поддержки своему бывшему тренеру Майку Пелино. Сегодня стало известно, что 60-летний специалист, а также его жена заразились коронавирусом.

«Локомотив» выражает семье Пелино сердечную поддержку в эти трудные дни, желаем победы в борьбе с инфекцией и скорейшего выздоровления, — отмечается в сообщении.

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Напомним, почти все спортивные соревнования, за исключением чемпионата Белоруссии по футболу, были перенесены или отменены из-за пандемии коронавируса. По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 704 095 человек. Умерших — 33 509, выздоровевших — 148 824. В России на данный момент 1534 случаев заражения, 8 человек умерли, выздоровело — 64.

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