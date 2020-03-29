«Надеюсь, худшее позади». Бывший тренер «Локомотива», заразившийся коронавирусом, рассказал о болезни

Бывший тренер «Локомотива» и «Авангарда» Майк Пелино, который вместе со своей женой заболел коронавирусом, рассказал «СЭ» о своей болезни.

— Что касается коронавируса, мы чувствуем себя нормально. Надеюсь, худшее позади и мы скоро пойдем на поправку, — сказал Пелино.

Напомним, что почти все спортивные соревнования, за исключением чемпионата Белоруссии по футболу, были перенесены или отменены из-за пандемии. По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 704 095 человек. Умерших — 33 509, выздоровевших — 148 824. В России на данный момент 1534 случаев заражения, 8 человек умерли, выздоровело — 64. (Михаил Зислис)