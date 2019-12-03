«Локомотив» по буллитам обыграл «Металлург»

«Локомотив» в серии буллитов одержал победу над «Металлургом» (3:2 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

У хозяев забивали Денис Алексеев и Роман Савченко, у гостей — Григорий Дронов и Деннис Расмуссен. Победный буллит в активе Стефана Да Косты.

«Локомотив» набрал 39 очков и занимает седьмое место на Западе. У «Магнитки» 37 очков и восьмая позиция на Востоке.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Локомотив» (Ярославль) — «Металлург» (Магнитогорск) — 3:2 Б (0:0, 0:1, 2:1, 0:0, 1:0)

Голы: Дронов — 1 (Мозякин, Нестрашил), 36:36 — 0:1. Алексеев — 5 (Осипов), 46:34 — 1:1. Расмуссен — 7 (Потехин), 49:00 — 1:2. Савченко — 3 (Да Коста, Полунин), 53:00 — 2:2.

Победный буллит: Да Коста.

Вратари: Коновалов — Кошечкин.

Штраф: 6 — 6.

Броски: 40 (12+7+17+4) — 28 (16+6+5+1).

Судьи: Раводин, Соин.

3 декабря. Ярославль. «Арена-2000».

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