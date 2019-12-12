«Локомотив» отреагировал на критику КХЛ по качеству телетрансляций

«Локомотив» на официальном сайте клуба опубликовал заявление по ситуации с качеством трансляции домашних матчей. Накануне президент КХЛ Дмитрий Чернышенко заявил, что «железнодорожники» могут остаться без показа игр.

«В связи с вновь появившейся в СМИ темы качества телевизионных трансляций хоккейных матчей из Ярославля ХК «Локомотив» и УКРК «Арена-2000» сообщают, что в настоящее время завершена конкурсная процедура закупки, заключён контракт поставки и частично уже получено современное оборудование, которое позволит обеспечить необходимый высокий уровень показа игр в формате HD.

Начиная с сезона-2018/19 аппаратно-студийный комплекс «Арены-2000» уже работает в необходимом для КХЛ формате Full HD. Клуб и арена были готовы предоставить свой сигнал для вещания в эфире региональных и федеральных телеканалов, но официальный телевещатель на территории Ярославской области, определённый самой лигой, по технических причинам не имеет возможности принять и ретранслировать данный сигнал.

В сложившейся ситуации, по согласованию с ОАО «РЖД» и правлением ХК «Локомотив», принято решение выделить необходимые финансовые средства для закупки дополнительного ТВ-оборудования, которое позволит обеспечить трансляции домашних матчей нашей команды в соответствии с высокими стандартами показа спортивных мероприятий", — отмечено в заявлении клуба.