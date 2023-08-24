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Сегодня, 14:34

«Локомотив» обыграл «Нефтехимик» в матче Кубка Блинова

Сергей Разин
корреспондент
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«Локомотив» в матче Кубка Блинова обыграл «Нефтехимик» со счетом 4:2.

В составе ярославцев отличились Рушан Рафиков, Алексей Кожевников, Ярослав Лихачев и Максим Шалунов. У нижнекацев голы забили Евгений Митякин и Наиль Якупов.

«Локомотив» с 6 очками занял второе место в Кубке Блинова, «Нефтехимик» с одним очком — на последней строчке.

Кубок Блинова. Омск

«Локомотив» (Ярославль) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 4:2 (2:2, 2:0, 0:0)

Голы: Митякин — 1 (Клок, Камара), 2:51 — 0:1. Рафиков — 1 (бол., Алексеев, Никулин), 11:18 — 1:1. Кожевников — 2 (Перевалов, А. Волков), 16:07 — 2:1. Н. Якупов — 1 (Дергачев, Клок), 18:41 — 2:2. Лихачев — 4 (бол., Никулин, Алексеев), 22:01 — 3:2. Шалунов — 4 (бол., Рафиков), 27:37 — 4:2.

Нереализованный буллит: Каюмов (Локомотив), 47:35 (Мимо).

Вратари: Бочаров — Гарипов.

Штраф: 4 — 18.

Броски: 39 (13+13+13) — 22 (11+5+6).

Судьи: Белов, Спирин.

24 августа. Омск. G-Drive Арена.

КХЛ
ХК Локомотив (Ярославль)
ХК Нефтехимик
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