Вайсфельд прокомментировал ситуацию вокруг конфликта ЦСКА и ИИХФ из-за отстранения Федотова

Российский функционер и комментатор Леонид Вайсфельд отреагировал на ситуацию вокруг конфликта ЦСКА и ИИХФ из-за отстранения голкипера Ивана Федотова.

«Если ЦСКА поступает подобным образом, значит, наверное, имеет на это какие-то основания. Мы же не знаем всех нюансов. Если взглянуть на проблему со стороны, поведение армейцев кажется странным, но там работают серьезные люди. Они понимают, какие козыри имеют в рукаве. И в любом случае, уверен, они не сумасшедшие и знают, что делают», — заявил Вайсфельд RT.

В августе ИИХФ установила, что Федотов нарушил контракт с «Филадельфией». Организация приняла решение наложить на ЦСКА запрет на международные трансферы сроком на сезон. Сам Федотов получил дисквалификацию на 4 месяца с 1 сентября — даты первого матча ЦСКА в регулярном чемпионате КХЛ-2023/24.