«Локомотив» обыграл «Автомобилист» на Кубке Республики Башкортостан
13:14
«Локомотив» победил «Автомобилист» в матче Кубка Республики Башкортостан со счетом 3:0. Голы забили Денис Баранцев и Георгий Иванов (дубль).
Кубок Республики Башкортостан
«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Локомотив» (Ярославль) — 0:3 (0:0, 0:2, 0:1)
Голы: Баранцев — 1 (бол., Красковский), 23:39 — 0:1. Иванов — 2 (Каюмов, Алексеев), 24:27 — 0:2. Иванов — 3 (бол., Марченко), 56:46 — 0:3.
Вратари: Шикин — Исаев.
Судьи: Наумов, Щенев.
13 августа. Уфа. Городской дворец спорта.
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