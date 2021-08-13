Защитник «Автомобилиста» Василевский: «И в 35, и в 40 лет НХЛ не закрыта ни для кого»

Защитник «Автомобилиста» Алексей Василевский в интервью «СЭ» опроверг слухи об уходе из уральского клуба и ответил на вопрос о будущем в НХЛ.

— Весной появлялись слухи, что вы можете покинуть «Автомобилист». Есть ли доля правды в этом?

— Никакой. Никаких вариантов обмена не рассматривали.

— Когда подписывали трехлетний контракт с «Автомобилистом», срок был для вас ключевым аспектом? Мало кто любит бегать по клубам каждое лето.

— Да, вы правы. Тем более я уже здесь прописался. Играю в «Автомобилисте» седьмой год. Мне нравится Екатеринбург, структура клуба, руководство, профессионализм команды. Здесь все на высшем уровне.

— До подписания ходили разговоры, что вы можете уехать в НХЛ. Писали, что Василевские даже могут воссоединиться в «Тампе». Рассматривали ли варианты за океаном?

— Может, кто-то и рассматривал, но не я.

— Сейчас вы чувствуете, что невыбор на драфте НХЛ в свое время — ваше преимущество? Вы не связаны ни с каким клубом, вправе сами выбирать, куда ехать и на каких условиях.

— Наверное, да, это плюс, но об этом совершенно не думаю. Сейчас у меня контракт с «Автомобилистом».

— Сейчас вам 28 лет, контракт с «Автомобилистом» до весны 2023 года. Значит ли это, что НХЛ — закрытая книга для вас?

— Она и в 35, и в 40 лет не закрыта ни для кого. Если ты приедешь туда и будешь лучшим, все в твоих руках, почему нет.