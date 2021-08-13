Защитник «Автомобилиста» Алексей Василевский в интервью «СЭ» рассказал, как в межсезонье похудел на восемь килограммов.

— Над какими компонентами индивидуально работали этим летом?

— В большей степени работал над снижением веса.

— С этим были проблемы?

— Да, не без этого. Чувствовал, что мне тяжеловато. Поэтому скинул восемь килограммов за два месяца.

— В чем особенность тренировок на снижение веса?

— Прежде всего питание. Я вел дневник питания, записывал все продукты. Взвешивал еду, высчитывал калорийность. Особенность — в питании и тренировках. Самое главное, чтобы питание было низкокалорийным.

— Что входит в такой рацион?

— Белковые продукты, углеводы. Мой тренер, с которым я работал летом, говорил мне, что в день я должен употреблять 160 граммов углеводов, 120 белка и 90 жиров. Старался этого придерживаться.

— Сейчас чувствуете эффект на льду?

— Да, я стал быстрее себя прошлого сезона.