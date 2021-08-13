Василевский — о летней подготовке: «Работал над снижением веса. Скинул восемь килограммов за два месяца»
Защитник «Автомобилиста» Алексей Василевский в интервью «СЭ» рассказал, как в межсезонье похудел на восемь килограммов.
— Над какими компонентами индивидуально работали этим летом?
— В большей степени работал над снижением веса.
— С этим были проблемы?
— Да, не без этого. Чувствовал, что мне тяжеловато. Поэтому скинул восемь килограммов за два месяца.
— В чем особенность тренировок на снижение веса?
— Прежде всего питание. Я вел дневник питания, записывал все продукты. Взвешивал еду, высчитывал калорийность. Особенность — в питании и тренировках. Самое главное, чтобы питание было низкокалорийным.
— Что входит в такой рацион?
— Белковые продукты, углеводы. Мой тренер, с которым я работал летом, говорил мне, что в день я должен употреблять 160 граммов углеводов, 120 белка и 90 жиров. Старался этого придерживаться.
— Сейчас чувствуете эффект на льду?
— Да, я стал быстрее себя прошлого сезона.
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