"Локомотив" объявил о переходе Свитова

"Локомотив" объявил о переходе чемпиона мира-2012 и двукратного обладателя Кубка Гагарина нападающего Александра Свитова. Соглашение форварда с клубом рассчитан до окончания сезона 2019/20.
Свитов – уроженец Омска и воспитанник местной хоккейной школы. Последние шесть сезонов 36-летний форвард выступал за "Ак Барс". Ранее в "Локомотив" перебрался другой экс-форвард казанцев Антон Ландер.
В общей сложности на счету Свитова в КХЛ 566 матчей, 219 (103+116) набранных очков, 785 штрафных минут, полезность – "+35".
Дополнительная информация
http://www.hclokomotiv.ru/article.asp?id=Aleksandr-Svitov-podpisal-kontrakt-s-Lokomotivom-6713
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