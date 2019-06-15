"Локомотив" объявил о переходе Свитова

"Локомотив" объявил о переходе чемпиона мира-2012 и двукратного обладателя Кубка Гагарина нападающего Александра Свитова. Соглашение форварда с клубом рассчитан до окончания сезона 2019/20.

Свитов – уроженец Омска и воспитанник местной хоккейной школы. Последние шесть сезонов 36-летний форвард выступал за "Ак Барс". Ранее в "Локомотив" перебрался другой экс-форвард казанцев Антон Ландер.

В общей сложности на счету Свитова в КХЛ 566 матчей, 219 (103+116) набранных очков, 785 штрафных минут, полезность – "+35".

Свитов рассказал о переходе в "Локомотив"