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«Локомотив» обменяет Пяярви в московское «Динамо» на Пулккинена

13:29

По информации «СЭ», в ближайшее время «Локомотив» обменяет в московское «Динамо» шведского нападающего Магнуса Пяярви. В обратном направлении проследует финский форвард Теему Пулккинен.

Пяярви в нынешнем сезоне провёл 26 матчей и набрал 11 (3+8) очков при показателе полезности «+3».

На счету Пулккинена 14 (9+5) очков в 22 матчах при показателе полезности +3. (Артур Хайруллин)

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