«Локомотив» не будет продлевать контракт с защитником Баранцевым

Как стало известно «СЭ», «Локомотив» не будет продлевать контракт с защитником Денисом Баранцевым.

Соглашение истекает 30 апреля 2022 года, игрок станет неограниченно свободным агентом.

В сезоне-2021/22 29-летний защитник провел в регулярном чемпионате 42 матча и набрал 7 (1+6) очков при показателе полезности «+4». В плей-офф Баранцев сыграл два матча.