Гендиректор «Трактора»: «Нам непринципиально, кто будет соперником в полуфинале плей-офф КХЛ»

Иван Савин заявил, что «Трактору» непринципиально, кто будет соперником в полуфинале плей-офф КХЛ

Гендиректор «Трактора» Иван Савин заявил, что челябинскому клубу непринципиально, кто будет соперником в полуфинале плей-офф КХЛ.

«Для нас нет принципиальной разницы, кто сыграет, — пускай они лучше проведут семь матчей и больше устанут. Но я жду в первую очередь от нашей команды продолжения кубкового хоккея, который она показывает, — цитирует Савина ТАСС. — Я уверен, что непростая серия с «Салаватом Юлаевым» сплотила наш коллектив, и рассчитываю, что мы и дальше с такой самоотверженностью и самоотдачей сыграем в следующем раунде».

Соперником «Трактора» может стать «Металлург» или действующий обладатель Кубка Гагарина «Авангард». Счет в серии до четырех побед 3-2 в пользу магнитогорской команды.

Шестой матч между командами пройдет сегодня, 28 марта, в Балашихе. Начало — в 19.30 мск.