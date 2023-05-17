«Локомотив» в ближайшее время может сделать оффершит нападающему ЦСКА Гуськову

Как стало известно «СЭ», «Локомотив» в ближайшее время может сделать оффершит нападающему ЦСКА Матвею Гуськову.

Игрок находится в статусе ограниченно свободного агента, на данный момент он не принял квалификационное предложение ЦСКА.

В прошедшем сезоне 22-летний форвард сыграл 37 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, набрав 9 (3+6) очков.

В плей-офф хоккеист не набрал очков в 9 матчах.