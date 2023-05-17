Защитник Лукичев подписал контракт с «Адмиралом»

«Адмирал» объявил о подписании защитника Антона Лукичева.

Двусторонний контракт с 22-летним игроком рассчитан на год.

Основную часть карьеры Лукичев провел в системе «Локомотива», привлекался к работе в командах «Буран» и «Молот».

Прошедший сезон защитник начинал в «Локомотиве». В команде КХЛ он отметился 1 результативной передачей в 6 играх. Позже хоккеист был командирован в «Молот» (ВХЛ), там сыграл 16 матчей, заработал 2 (1+1) очка.