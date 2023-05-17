«Сибирь» подписала новый контракт с защитником Мерфи

«Сибирь» объявила о подписании нового контракта с защитником Тревором Мерфи.

Новый контракт рассчитан на два года.

В минувшем сезоне хоккеист провел 62 матча в регулярном чемпионате, набрав 46 очков (10+36), и 5 матчей в плей-офф, набрав 4 очка (2+2).

Мерфи по итогам регулярного сезона стал третьим бомбардиром «Сибири».