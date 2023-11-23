«Локомотив» и «Лада» в четверг, 23 ноября, проведут матч в регулярном чемпионате КХЛ-2023/24. Встреча пройдет на «Арене-2000» в Ярославле. Начало — 19.00 по московскому времени.

Следить за матчем в прямом эфире можно с помощью официального сайта КХЛ, а также с помощью онлайн-сервисов «Кинопоиск» и Okko Sport. Ключевые события игры «Локомотив» — «Лада» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ».

«Локомотив» набрал 43 очка и занимает 3-ю строчку в турнирной таблице Западной конференции. В активе «Лады» 44 балла, команда находится на 3-м месте Восточной конференции.

Турнирная таблица КХЛ в актуальном виде по всей лиге с конференциями и дивизионами доступна в разделе на нашем сайте.

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