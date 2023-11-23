Барбер может перейти из «Барыса» в «Ак Барс» в обмен на Хенкеля

Как стало известно «СЭ», американский нападающий Райли Барбер может перейти из «Барыса» в «Ак Барс».

В качестве компенсации рассматривается белорусский защитник Кристиан Хенкель.

В текущем сезоне 29-летний американец набрал 23 (10+13) очка в 28 матчах ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ. На счету 28-летнего Хенкеля 2 (0+2) очка за 23 игры.

«Ак Барс» (40 очков) занимает четвертое место в Восточной конференции КХЛ после 33 матчей. «Барыс» (25) идет 11-м на «Востоке» после 34 игр.