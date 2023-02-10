Дубль Шалунова помог «Локомотиву» обыграть московское «Динамо»
«Локомотив» обыграл московское «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 3:0.
Голами в составе команды из Ярославля отметились Максим Шалунов, оформивший дубль, и Максим Березкин.
«Локомотив» занимает второе место в турнирной таблице «Запада» (84 очка). «Динамо» с 79 очками находится на пятой строчке.
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«Локомотив» (Ярославль) — «Динамо» (Москва) — 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)
Голы: Шалунов — 26 (бол.), 38:25 — 1:0. Березкин — 6 (Каюмов), 52:48 — 2:0. Шалунов — 27 (п.в., Каюмов, Исаев), 59:42 — 3:0.
Вратари: Исаев — К. Л. Волков (58:52 — 59:42).
Штраф: 2 — 6.
Броски: 36 (12+15+9) — 23 (8+7+8).
Судьи: Морозов, Соин.
10 февраля. Ярославль. Арена-2000.
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|Западная конференция
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|СКА
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|45
|17
|95
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|Локомотив
|63
|38
|25
|84
|3
|ЦСКА
|61
|38
|23
|84
|4
|Торпедо
|61
|39
|22
|83
|5
|Динамо М
|61
|35
|26
|79
|6
|Витязь
|61
|32
|29
|72
|7
|Северсталь
|61
|26
|35
|64
|8
|Динамо Мн
|62
|25
|37
|63
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|61
|26
|35
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|62
|21
|41
|48
|11
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|60
|7
|53
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|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|62
|36
|26
|81
|2
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|61
|36
|25
|78
|3
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|32
|29
|75
|4
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|60
|33
|27
|75
|5
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|60
|33
|27
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|6
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|32
|29
|73
|7
|Адмирал
|61
|30
|31
|69
|8
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|61
|28
|33
|64
|9
|Нефтехимик
|62
|29
|33
|63
|10
|Трактор
|62
|27
|35
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15.02
16.02
|11.02
|14:00
|
Авангард – СКА
|- : -
|11.02
|14:30
|
Сал. Юлаев – Витязь
|- : -
|11.02
|14:30
|
Трактор – Адмирал
|- : -
|11.02
|15:00
|
Автомобилист – Динамо Мн
|- : -
|11.02
|17:00
|
Северсталь – Амур
|- : -
|11.02
|17:00
|
Торпедо – Спартак
|- : -
|11.02
|17:00
|
Сочи – Куньлунь
|- : -
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