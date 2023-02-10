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Сегодня, 19:15

Гафуров — о сыне Ларионова: «Хоккей — достаточно родственный вид спорта, у него потрясающая ДНК»

Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
Иван Богун
Корреспондент отдела хоккея
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Генеральный менеджер «Торпедо» Максим Гафуров в интервью «СЭ» рассказал, почему нападающий Игорь Ларионов-младший раскрылся в нижегородском клубе.

— Благодаря чему заиграл Ларионов-младший? Все-таки парень не играл толком на уровне КХЛ. Изначально ведь все говорили, что он играет по блату.

— По-моему, хоккей — достаточно родственный вид спорта, где отец приводит сына и дальше его развивает. И в этом нет ничего плохого, если это приносит пользу команде. Игорь-младший прошел все стадии от просмотрового контракта до минимального, всем все доказал. Я очень надеюсь, что он скоро поправится и все вот эти проблемы со здоровьем останутся в прошлом. Нам нужен такой игрок со светлой головой, ДНК у него потрясающая, многие позавидуют.

В текущем сезоне 24-летний Ларионов-младший провел 34 матча и набрал 27 (7+20) очков.

Игорь Ларионов. «Представьте, что Ларионова позовут в «Детройт». Как мы можем его не отпустить?»
Хоккей
КХЛ
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
Игорь Ларионов (хоккей)
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