Гафуров — о сыне Ларионова: «Хоккей — достаточно родственный вид спорта, у него потрясающая ДНК»
Генеральный менеджер «Торпедо» Максим Гафуров в интервью «СЭ» рассказал, почему нападающий Игорь Ларионов-младший раскрылся в нижегородском клубе.
— Благодаря чему заиграл Ларионов-младший? Все-таки парень не играл толком на уровне КХЛ. Изначально ведь все говорили, что он играет по блату.
— По-моему, хоккей — достаточно родственный вид спорта, где отец приводит сына и дальше его развивает. И в этом нет ничего плохого, если это приносит пользу команде. Игорь-младший прошел все стадии от просмотрового контракта до минимального, всем все доказал. Я очень надеюсь, что он скоро поправится и все вот эти проблемы со здоровьем останутся в прошлом. Нам нужен такой игрок со светлой головой, ДНК у него потрясающая, многие позавидуют.
В текущем сезоне 24-летний Ларионов-младший провел 34 матча и набрал 27 (7+20) очков.
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|30
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|69
|8
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|28
|33
|64
|9
|Нефтехимик
|62
|29
|33
|63
|10
|Трактор
|62
|27
|35
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|11
|Барыс
|62
|26
|36
|59
|10.02
|19:00
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Локомотив – Динамо М
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