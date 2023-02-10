Гафуров — о сыне Ларионова: «Хоккей — достаточно родственный вид спорта, у него потрясающая ДНК»

Генеральный менеджер «Торпедо» Максим Гафуров в интервью «СЭ» рассказал, почему нападающий Игорь Ларионов-младший раскрылся в нижегородском клубе.

— Благодаря чему заиграл Ларионов-младший? Все-таки парень не играл толком на уровне КХЛ. Изначально ведь все говорили, что он играет по блату.

— По-моему, хоккей — достаточно родственный вид спорта, где отец приводит сына и дальше его развивает. И в этом нет ничего плохого, если это приносит пользу команде. Игорь-младший прошел все стадии от просмотрового контракта до минимального, всем все доказал. Я очень надеюсь, что он скоро поправится и все вот эти проблемы со здоровьем останутся в прошлом. Нам нужен такой игрок со светлой головой, ДНК у него потрясающая, многие позавидуют.

В текущем сезоне 24-летний Ларионов-младший провел 34 матча и набрал 27 (7+20) очков.