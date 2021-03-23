Сегодня, 23 марта, состоится четвертый матч второго раунда плей-офф КХЛ Западной конференции, в котором «Локомотив» на своем льду примет ЦСКА. Начало матча — в 19.30 по московскому времени.

Счет в серии до четырех побед — 2-1 в пользу московского клуба. Ярославцы выиграли первую встречу в противостоянии со счетом 2:0, во втором матче армейцы сравняли счет в серии — 4:1, а в третьем вышли вперед, победив со счетом 2:1 (ОТ).

Следить за матчем «Локомотив» — ЦСКА вы можете на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте КХЛ.

Видеотрансляция матча «Локомотив» — ЦСКА