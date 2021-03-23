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Крылов рассказал о ходе строительства «Арены Омск»

15:59
Александр Крылов (слева). Фото ХК &quot;Авангард&quot;
Александр Крылов (слева). Фото ХК &quot;Авангард&quot;
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Председатель Совета директоров «Авангарда» Александр Крылов проверил, как идет изготовление трибун для «Арены Омск», сообщает пресс-служба команды.

«Очень доволен. Мы в графике! Все идет полным ходом. Трибуны монтируют уже в апреле. Поэтому сваи, бетон, все металлоконструкции — это все отечественный производитель. Стараемся, чтобы сама сборка была в Горячих Ключах. Например, видеоэкраны. Они все будут собираться хоть и из импортных деталей, но в России. Перебоев с поставками нет», — сказал Крылов.

Для стадиона готовится сборная конструкция трибун, которая изготавливается специально под параметры объекта в заводских условиях.

Дополнительная информация:

https://www.hawk.ru/news/41680/

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