Крылов рассказал о ходе строительства «Арены Омск»

Председатель Совета директоров «Авангарда» Александр Крылов проверил, как идет изготовление трибун для «Арены Омск», сообщает пресс-служба команды.

«Очень доволен. Мы в графике! Все идет полным ходом. Трибуны монтируют уже в апреле. Поэтому сваи, бетон, все металлоконструкции — это все отечественный производитель. Стараемся, чтобы сама сборка была в Горячих Ключах. Например, видеоэкраны. Они все будут собираться хоть и из импортных деталей, но в России. Перебоев с поставками нет», — сказал Крылов.

Для стадиона готовится сборная конструкция трибун, которая изготавливается специально под параметры объекта в заводских условиях.