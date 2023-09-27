ДоброFON провел благотворительную акцию на матче КХЛ в Ярославле
25 сентября благотворительная программа ФОНБЕТ «ДоброFON» провела благотворительную акцию на матче Континентальной хоккейной лиги между ярославским «Локомотивом» и магнитогорским «Металлургом». Акция была приурочена ко Всемирному дню сердца, который отмечается 29 сентября.
Хоккеисты «Локомотива» вышли на раскатку в джерси оригинального дизайна. Все хоккейные свитеры были переданы в фонд для проведения благотворительного аукциона.
Количество зрителей, пришедших на матч, было умножено на 100, а полученная сумма — 614 200 рублей — при поддержке благотворительного фонда «Детские сердца» отправилась в помощь детскому кардиологическому отделению Клинической больницы им. Семашко, расположенному в Ярославле.
Всемирный день сердца — это глобальная кампания в области здравоохранения. Ее основная задача — повышение осведомленности о заболеваниях сердечно-сосудистой системы, причинах их возникновения и способах предотвращения.
Благотворительная программа ФОНБЕТ «ДоброFON» направлена на оказание помощи незащищенным слоям населения: пожилым людям, воспитанникам детских домов и интернатов, детям с ограниченными возможностями здоровья. Программа участвует в создании приемлемых условий жизни, в изменении отношения к ним в обществе, в их социальной адаптации. Девиз благотворительной программы — «Спорт должен быть доступен для каждого».
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