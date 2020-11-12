«Автомобилист» на выезде обыграл «Локомотив»

«Локомотив» уступил «Автомобилисту» (1:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ. В составе победителей отличились Брукс Мэйсек и Анатолий Голышев.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Локомотив» (Ярославль) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 1:2 (0:0, 0:2, 1:0)

Голы: Мэйсек — 11 (Голышев), 20:43 — 0:1. Голышев — 8, 32:49 — 0:2. Марченко — 3 (Пяярви-Свенссон), 58:55 — 1:2.

Вратари: Паскуале (57:59 — 58:55, 59:07) — Коварж.

Штраф: 4 — 4.

Броски: 39 (9+14+16) — 28 (5+18+5).

Судьи: Гашилов, Гофман.

12 ноября. Ярославль. «Арена-2000».