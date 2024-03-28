«Локомотив» — «Авангард»: видеообзор шестого матча серии Кубка Гагарина

«Авангард» в шестом матче второго раунда плей-офф КХЛ в гостях обыграл «Локомотив» — 3:2.

Видео лучших моментов встречи опубликовано на Youtube-канале КХЛ.

На шайбы Мартина Герната и Максима Шалунова омичи ответили точными бросками Игоря Мартынова, Семена Чистякова и Николая Прохоркина.

Счет в серии стал 3-3. Решающий седьмой матч пройдет 30 марта в Омске.