Звягин — о победе «Авангарда» над «Локомотивом»: «Играли без страха, вышли с хорошей энергией»
Временно исполняющий обязанности главного тренера «Авангарда» Сергей Звягин прокомментировал победу клуба над «Локомотивом» (3:2) в шестом матче серии второго раунда Кубка Гагарина.
«Хорошая игра в исполнении нашей команды с самого начала и до конца, играли без страха, вышли с хорошей энергией. Получили обидный гол в самом конце первого периода, но это никак не повлияло на настрой ребят. Командная дисциплина — это очень важный момент. Ребята везде дорабатывали ногами, старались не паниковать, если где-то проигрывали позицию.
Я просто не хочу, чтобы внимание было на мне. Если кто и творит историю, то только ребята, сражаются друг за друга, и то, что сейчас происходит в раздевалке и на скамейке — дорогого стоит.
Седьмой матч — это, наверное, самый большой праздник для болельщиков. Главное не зажиматься и не думать «а что если», а просто быть в моменте и делать то, что ты можешь контролировать», — сказал Звягин.
«Авангард» сравнял счет в серии с «Локомотивом» — 3-3. Решающий седьмой матч между командами пройдет 30 марта в Омске. Начало — в 13.30 мск.
(Анна Бирюкова)
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|68
|44
|24
|95
|2
|Авангард
|68
|43
|25
|92
|3
|Сал. Юлаев
|68
|42
|26
|90
|4
|Ак Барс
|68
|41
|27
|84
|5
|Автомобилист
|68
|37
|31
|82
|6
|Трактор
|68
|37
|31
|80
|7
|Лада
|68
|32
|36
|78
|8
|Амур
|68
|29
|39
|71
|9
|Нефтехимик
|68
|27
|41
|69
|10
|Сибирь
|68
|28
|40
|67
|11
|Адмирал
|68
|21
|47
|54
|12
|Барыс
|68
|21
|47
|50
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Динамо М
|68
|46
|22
|98
|2
|СКА
|68
|46
|22
|95
|3
|Локомотив
|68
|44
|24
|93
|4
|Спартак
|68
|40
|28
|88
|5
|Северсталь
|68
|36
|32
|80
|6
|ЦСКА
|68
|34
|34
|76
|7
|Торпедо
|68
|34
|34
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|32
|36
|69
|9
|Куньлунь РС
|68
|25
|43
|56
|10
|Сочи
|68
|23
|45
|53
|11
|Витязь
|68
|20
|48
|48
|1/4 финала
|Счет в серии
|
СКА - Автомобилист
|1 - 4
|
Металлург Мг - Спартак
|3 - 2
|
Динамо М - Трактор
Динамо М - Трактор
0 - 4
|0 - 4
|
Авангард - Локомотив
|3 - 3
|1/4 финала конференции
|
Металлург Мг - Амур
|4 - 2
|
СКА - Торпедо
|4 - 1
|
Динамо М - Динамо Мн
|4 - 2
|
Авангард - Лада
|4 - 1
|
Спартак - Северсталь
|4 - 1
|
Ак Барс - Автомобилист
|1 - 4
|
Локомотив - ЦСКА
|4 - 1
|
Сал. Юлаев - Трактор
|2 - 4
|28.03
|17:00
|
Металлург Мг – Спартак
|5 : 3
|28.03
|19:30
|
Локомотив – Авангард
|2 : 3