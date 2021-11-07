«Локомотив» по буллитам проиграл «Амуру». Ярославцы вели по ходу матча со счетом 3:0

«Локомотив» на своем льде проиграл «Амуру» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Хабаровчане одолела соперника в серии буллитов — 4:3.

При этом ярославцы вели по ходу матча со счетом 3:0.

«Локомотив» с 31 баллом в 27 матчах занимает 7-е место в Западной конференции. «Амур» с 25 очками в 28 играх располагается на 9-й строчке Востока.

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«Локомотив» (Ярославль) — «Амур» (Хабаровск) — 3:4 Б (1:0, 2:1, 0:2, 0:0, 0:1)

Голы: Коршков — 4 (Красковский), 10:23 — 1:0. Каюмов — 8 (Елесин, Иванов), 21:50 — 2:0. Коршков — 5 (Анисимов, Красковский), 27:38 — 3:0. Йордан — 2 (Ленц), 35:27 — 3:1. Кузнецов — 1 (Архипов), 45:23 — 3:2. Николишин — 5 (Бутузов, Бычков), 52:01 — 3:3.

Победный буллит: Галузин.

Вратари: Паскуале — Аликин.

Штраф: 6 — 4.

Броски: 34 (11+11+8+4) — 33 (9+9+12+3).

Судьи: Сергеев, Щенев.

7 ноября. Ярославль. Арена-2000.