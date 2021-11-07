Московское «Динамо» на выезде обыграло «Авангард»

«Авангард» дома уступил московскому «Динамо» (1:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе хозяев отличился Александр Дергачев. У гостей забивали Станислав Галиев, Иван Муранов и Антон Ведин.

«Динамо» набрало 34 очка и занимает четвертое место на Западе. У «Авангарда» 29 очков и пятая позиция на Востоке.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Авангард» (Омск) — «Динамо» (Москва) — 1:3 (0:0, 0:1, 1:2)

Голы: Галиев — 14 (Бойков, Шипачев), 26:19 — 0:1. Дергачев — 3 (Найт, Сошников), 45:09 — 1:1. Муранов — 2, 46:50 — 1:2. Ведин — 3 (п.в.), 59:57 — 1:3.

Вратари: Грубец (58:29 — 59:57) — Еременко.

Штраф: 2 — 6.

Броски: 20 (5+11+4) — 23 (9+7+7).

Судьи: Беляев, Сидоренко.

7 ноября. Балашиха. Арена Балашиха.