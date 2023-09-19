Live с Александром Бурмистровым — в 13.00
Нападающий «Спартака» Александр Бурмистров станет гостем эфира на YouTube-канале «СЭ Хоккейный».
Вместе с Артуром Хайруллиным и Михаилом Скрылем он обсудит следующие темы:
— старт красно-белых в сезоне;
— какой главный тренер Алексей Жамнов;
— карьера Бурмистрова в НХЛ и в России;
— уход из «Магнитки».
Начало эфира — в 13.00.
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|Торпедо
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|5
|2
|11
|3
|Сочи
|8
|5
|3
|10
|4
|Локомотив
|7
|5
|2
|10
|5
|Спартак
|8
|4
|4
|9
|6
|Куньлунь РС
|8
|4
|4
|8
|7
|Северсталь
|6
|3
|3
|7
|8
|ЦСКА
|8
|3
|5
|7
|9
|Динамо Мн
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|2
|4
|5
|10
|СКА
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|2
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|4
|11
|Витязь
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|1
|7
|3
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
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|6
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|13
|2
|Ак Барс
|8
|6
|2
|12
|3
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|1
|10
|4
|Лада
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|4
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|4
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|Автомобилист
|8
|4
|4
|9
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|Сал. Юлаев
|6
|4
|2
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|8
|Барыс
|7
|2
|5
|7
|9
|Сибирь
|7
|3
|4
|7
|10
|Амур
|6
|3
|3
|6
|11
|Адмирал
|6
|1
|5
|4
|12
|Нефтехимик
|7
|1
|6
|3
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|19.09
|12:00
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Амур – Куньлунь РС
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