Зайцев: «Игра «Спартака» — это комбинационный хоккей достаточно мастеровитых ребят»
Защитник «Спартака» Егор Зайцев после поражения от «Динамо» (3:6) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ рассказал об адаптации в команде.
«Мы собрали хорошую команду. Ребята все играющие, делаем то, что от нас требует тренерский штаб. Думаю, что вы заметили, какие игры у «Спартака» — это комбинационный хоккей достаточно мастеровитых ребят. Поэтому, когда мы играем в свою игру у нас все хорошо. В этом году собралась новая команда, это новая история. Мы все собрались, чтобы чего-то достичь, и все знают, чего хотят добиться. Мы будем работать в этом направлении», — приводит слова Зайцева Metaratings.ru.
«Спартак» в 8 матчах набрал 9 очков и занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции. Следующий матч команда проведет 21 сентября дома против «Барыса».
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|5
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|6
|4
|2
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|8
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|7
|2
|5
|7
|9
|Сибирь
|7
|3
|4
|7
|10
|Амур
|6
|3
|3
|6
|11
|Адмирал
|6
|1
|5
|4
|12
|Нефтехимик
|7
|1
|6
|3
|19.09
|12:00
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Амур – Куньлунь РС
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