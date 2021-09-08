Липон решил визовые проблемы и прилетел в Россию
19:35
Нападающий «Сочи» Джей Си Липон прибыл в Россию. Завершив все визовые процедуры, канадский новобранец российского клуба днем оказался в Москве.
9 сентября в столице его ждет углубленный медосмотр, а в пятницу перед матчем с «Куньлунь Ред Стар» он присоединится к «Сочи».
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