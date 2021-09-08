Липон решил визовые проблемы и прилетел в Россию

Джей Си Липон прилетел в Россию!? Завершив все визовые процедуры, наш канадский новобранец сегодня днем оказался в Москве. Завтра в столице его ждет углубленный медосмотр, а в пятницу перед матчем с «Куньлунь Ред Стар» он присоединится к «Сочи». Ждем дебюта за «леопардов»!? pic.twitter.com/Hoo1qjvFnw