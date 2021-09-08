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Липон решил визовые проблемы и прилетел в Россию

19:35
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Нападающий «Сочи» Джей Си Липон прибыл в Россию. Завершив все визовые процедуры, канадский новобранец российского клуба днем оказался в Москве.

9 сентября в столице его ждет углубленный медосмотр, а в пятницу перед матчем с «Куньлунь Ред Стар» он присоединится к «Сочи».

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Иван Шитик все материалы автора

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