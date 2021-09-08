Главный тренер «Авангарда» — о Шипачеве: «Быть таким талантливым — это просто незаконно»

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата КХЛ против московского «Динамо».

«Сегодня нам предстоит серьезное испытание. Соперник и в прошлом году был очень хорош. Даже несмотря на то, что ушел Яшкин, «Динамо» сделало несколько качественных приобретений, увеличив глубину своего состава в нападении. Кроме того, это габаритная физически сильная команда, поэтому ждем сегодняшний матч, он должен быть интересным.

У нас сегодня будут небольшие изменения в составе в плане сочетаний игроков в звеньях. Конечно, у нас есть план, и мы постоянно узнаем что-то новое о наших хоккеистах: видим различные улучшения, вносим корректировки. Так как у нас много новичков, этот процесс будет долгим. Так или иначе, мы добыли три победы, и я знаю, что мы станем еще лучше. Игроки хотят работать, отлично относятся к делу, у нас высокий потенциал.

Шипачева нельзя остановить, его можно сдержать. Он, конечно, большой мастер, очень креативный игрок. Быть таким талантливым, как он, — это просто незаконно.

Уверен, для Брюквина это будет особенный матч, всегда интересно вернуться в арену, на которой играл в матче против твоей прежней команды, пусть у нее и сменился тренер», — сказал Хартли в интервью клубной пресс-службе.

Матч «Динамо» — «Авангард» состоится сегодня, 8 сентября, в Москве. Начало встречи — в 19.30 мск.