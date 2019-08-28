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Линден Вей: «Сохранить трофей сложнее, чем завоевать в первый раз»

06:03
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Нападающий ЦСКА Линден Вей верит, что его команда сможет во второй раз подряд выиграть Кубок Гагарина. Армейцы готовы к любым трудностям.

— Мы верим в то, что повторим успех, хотя сохранить трофей сложнее, чем завоевать в первый раз, — цитируют «Известия» Вея. — Но мы готовы к любым трудностям, уверены в себе и намерены играть на победу в каждом матче. У нас есть все возможности, для того чтобы снова завоевать Кубок Гагарина.

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Дополнительная информация

https://iz.ru/914427/aleksei-fomin/zatiazhnoi-potolok-kkhl-nachinaet-poslednii-sezon-pered-snizheniem-zarplat

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