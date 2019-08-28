Линден Вей: «Сохранить трофей сложнее, чем завоевать в первый раз»
06:03
Нападающий ЦСКА Линден Вей верит, что его команда сможет во второй раз подряд выиграть Кубок Гагарина. Армейцы готовы к любым трудностям.
— Мы верим в то, что повторим успех, хотя сохранить трофей сложнее, чем завоевать в первый раз, — цитируют «Известия» Вея. — Но мы готовы к любым трудностям, уверены в себе и намерены играть на победу в каждом матче. У нас есть все возможности, для того чтобы снова завоевать Кубок Гагарина.
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