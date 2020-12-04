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Леписто подписал контракт с «Йокеритом»

19:40
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Защитник Сами Леписто перешел в «Йокерит», сообщает официальный Twitter КХЛ.

Контракт с 36-летним финном рассчитан на один год. В нынешнем сезоне КХЛ Леписто еще не играл.

В прошлом сезоне защитник набрал 28 (9+19) очков в 67 играх за «джокеров».

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