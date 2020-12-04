Леписто подписал контракт с «Йокеритом»
19:40
Защитник Сами Леписто перешел в «Йокерит», сообщает официальный Twitter КХЛ.
Контракт с 36-летним финном рассчитан на один год. В нынешнем сезоне КХЛ Леписто еще не играл.
В прошлом сезоне защитник набрал 28 (9+19) очков в 67 играх за «джокеров».
Защитник Сами Лепистё снова будет играть за «Йокерит». В прошлом сезоне 36-летний финн набрал 28 (9+19) очков в 67 играх за «джокеров». pic.twitter.com/suLOgbuuAt— КХЛ (@khl) December 4, 2020
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