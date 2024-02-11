Ларионов после поражения от «Нефтехимика» раскритиковал игру соперника: «Это утопический хоккей»

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов после матча ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ с «Нефтехимиком» (3:4 ОТ) раскритиковал стиль игры соперника.

— Мы этого ожидали, они по-другому не играют. Так же играли и в Нижнекамске. Этот хоккей порой дает результат. Да, они в борьбе за плей-офф, вопросов нет. Скажу честно, для меня это утопический хоккей. Хоккей, который убивает зрелищность.

Можно ссылаться на то, что нет игроков, мастеров, но это оправдания. Но что есть, то есть. Мы должны подбирать ключи. Нам это удавалось, — сказал Ларионов.

«Торпедо» после 62 игр располагается на 6-й позиции в турнирной таблице Западной конференции с 74 очками. «Нефтехимик» набрал 64 балла за 62 встречи и идет на 8-м месте на «Востоке».

(Данияр Денисов)