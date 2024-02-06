Леонтьев — о победе над «Ладой»: «Как мы готовились и как настраивались — у нас все и получилось»

Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев подвел итоги матча ФОНБЕТ чемпионата КХЛ против «Лады» (4:2).

«Как мы готовились и как настраивались — у нас все и получилось. Единственное, что в третьем периоде пропустили, а так практически идеальных два периода. Выстояли втроем больше минуты, и в большинстве забили. Мы ни в коем случае оборотов не сбавляем. Первый гол мы пропустили, когда наш защитник чуть увлекся атакой, не рассчитал свои силы и соперники убежали «два в одного». Второй гол — там был выброс на пятак и тоже наш защитник чуть не успел, а так никакого отката, никакой игры по счету у нас не было», — приводит слова Леонтьева официальный сайт КХЛ.

«Нефтехимик» набрал 61 очко и занимает 8-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Лада» потерпела третье поражение подряд — 71 очко и 7-я строчка таблицы «Востока».