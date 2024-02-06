Билялетдинов — о поражении от «Сибири»: «Изначально начали играть не так, как хотели и планировали»

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов подвел итоги ФОНБЕТ чемпионата КХЛ против «Сибири» (1:4).

«К сожалению, изначально начали играть не так, как хотели и планировали. Вопрос большинства стоит — была хорошая возможность забить, но не забили, пропустили, играли и три на пять, и четыре на пять. Вопросы есть. Соперник серьезно готовился к матчу, я это заметил. Почему мы начали не так, как должны, надо разбираться. Что касается большинства, это большой минус. Амир Мифтахов играл хорошо, не могу его винить. В первой шайбе боролся до конца и потащил, но было добивание, во второй она неожиданно вылетела. Не вижу проблемы в нем. Барбер выйдет тогда, когда будет в порядке. Пока он не готов играть так, как надо», — приводит слова Билялетдинова официальный сайт КХЛ.

«Сибирь» прервала трехматчевую победную серию «Ак Барса». Новосибирцы набрали 57 очков и занимают 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Ак Барс» с 72 очками занимает 5-ю строчку таблицы «Востока».