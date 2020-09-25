Леонид Вайсфельд: «Руководство СКА совершенно правильно сделало, что команда играла матчи, ничего не переносили»

Известный хоккейный функционер Леонид Вайсфельд поделился своим мнением о матче регулярного чемпионата КХЛ СКА — «Ак Барс» (2:3 Б), в котором команда из Петербурга из-за эпидемии, выкосившей почти всех лидеров, выступала преимущественно молодежным составом.

— Очень хороший матч. Молодые игроки армейцев проявили себя с наилучшей стороны и самое главное, что очень сильно сыграл голкипер Михаил Бердин, недавно вернувшийся из-за океана, — сказал Вайсфельд. — Его игра вселила уверенность многим полевым игрокам, для которых матч против «Ак Барса» был всего вторым в КХЛ. Думаю, что когда основные игроки армейцев выздоровеют, тренерскому штабу придется поломать голову, кого вообще ставить в ворота. Что касается самой ситуации, руководство СКА совершенно правильно сделало, что команда играла эти матчи, ничего не переносили. Во-первых, молодые ребята получили неоценимый опыт, а, во-вторых, тренеры СКА получили много информации, пищи для размышления, как тот или иной игрок смог сыграть на более высоком уровне. Потому что одно дело ты видишь перспективного хоккеиста, который играет со своими сверстниками, а другое дело, когда все это происходит на уровне КХЛ.