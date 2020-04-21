Лехтонен и Леписто могут покинуть «Йокерит»

Президент и генеральный менеджер «Йокерита» Яри Курри заявил, что клуб могут покинуть защитники Микко Лехтонен и Сами Леписто.

— Лехтонен провел отличный сезон. И к нему проявляют интерес клубы НХЛ, — цитирует Курри официальный сайт «Джокеров». — Существует вероятность, что он продолжит карьеру в Северной Америке. Этот вопрос решится в мае.

С Леписто пока идут переговоры. Мы продолжим обсуждать будущее.

26-летний Лехтонен в прошедшем сезоне провел 60 матчей и набрал 49 (17+32) очков. В плей-офф у него 4 (1+3) балла в 6 встречах.

35-летний Леписто отметился 25 (8+17) очками в 61 матче регулярки и 3 (1+2) очками в 6 играх плей-офф Кубка Гагарина-2020.