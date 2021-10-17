Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

Ледовое шоу Навки «Спящая красавица» с участием Загитовой состоится в Дубае

Ледовое шоу Навки с участием Алины Загитовой состоится в Дубае
13:26
Теги:

В Дубае 4 и 5 декабря состоится ледовое шоу Татьяны Навки «Спящая красавица. Легенда двух королевств».

Одну из главных ролей вместе с Навкой исполнит олимпийская чемпионка Алина Загитова, сообщает официальный сайт КХЛ.

Щоу, приуроченное ко дню России на «Экспо-2020», состоится на Coca Cola Arena, которая вмещает в себя 17000 зрителей.

Отметим, 3 декабря в Дубае в рамках KHL World Games пройдет матч регулярного чемпионата КХЛ между «Авангардом» и «Ак Барсом».

Дополнительная информация:

https://www.khl.ru/news/2021/10/17/491181.html

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Виктория Кравченко все материалы автора
Читайте также
Исмаилов переезжал Минеева борьбой и давлением, но снова выдохся: на этот раз Владимир не простил Магу
Песков рассказал о планах Путина по ревакцинации от COVID-19
2
3