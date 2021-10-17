Ледовое шоу Навки «Спящая красавица» с участием Загитовой состоится в Дубае
Ледовое шоу Навки с участием Алины Загитовой состоится в Дубае
13:26
В Дубае 4 и 5 декабря состоится ледовое шоу Татьяны Навки «Спящая красавица. Легенда двух королевств».
Одну из главных ролей вместе с Навкой исполнит олимпийская чемпионка Алина Загитова, сообщает официальный сайт КХЛ.
Щоу, приуроченное ко дню России на «Экспо-2020», состоится на Coca Cola Arena, которая вмещает в себя 17000 зрителей.
Отметим, 3 декабря в Дубае в рамках KHL World Games пройдет матч регулярного чемпионата КХЛ между «Авангардом» и «Ак Барсом».
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