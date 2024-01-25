Ларионов: «Пока «Торпедо» далеко от стабильного хоккея, который мы хотим видеть три периода»
Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов отметил, что у команды пока не получается включаться в игру с первых минут.
24 января клуб из Нижнего Новгорода в овертайме победил «Нефтехимик» со счетом 3:2.
«Нефтехимик» начал игру очень резко и дерзко. Наша команда проявила характер и сплоченность во втором и третьем периоде, вернулась в игру и выиграла хороший матч. Нехорошая тенденция начинать матч со счета 0:2. Слегка недонастроились на матч сегодня. «Нефтехимик» — трудолюбивая рабочая команда, которая отчаянно борется за попадание в плей-офф. Нужно уважение к сопернику с первых минут. Не должно быть сонного действия в первом периоде. Пока мы далеки от стабильного хоккея, который хотим видеть три периода», — приводит пресс-служба КХЛ слова тренера.
«Торпедо» набрало 67 очков в 54 матчах и занимает 5-е место в Западной конференции. «Нефтехимиик» с 56 баллами после 56 игр находится на 8-й строчке «Востока».
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