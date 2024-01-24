СКА — «Барыс»: видеообзор матча КХЛ

СКА и «Барыс» встретились в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ. Игра прошла в Санкт-Петербурге 24 января и завершилась победой хозяев — 7:0.

Видео лучших моментов матча СКА — «Барыс» опубликовано на YouTube-канале КХЛ.

За петербургскую команду по голу забили Александр Гальченюк, Арсений Грицюк и Степан Фальковский. Василий Глотов и Марат Хайруллин оформили дубли в этой встрече.