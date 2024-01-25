Рябыкин — о поражении «Витязя» от «Сибири»: «Одни слишком мало играли, другие, наоборот, наелись»
Главный тренер «Витязя» Дмитрий Рябыкин подвел итоги матча ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ против «Сибири» (1:4).
«По игре — очень хороший первый период, потом начались удаления, что в нашей команде, что у соперника. Кто-то из ребят выпал: одни слишком мало играли, другие, наоборот, наелись. В третьем периоде неоправданные удаления. Пропустили гол, потом ошибка. По самоотдаче к ребятам нет претензий. Здорово начали, продолжали, но так бывает, когда вроде хорошая игра, а ты проигрываешь», — приводит пресс-служба КХЛ слова тренера.
«Витязь» во второй раз в сезоне уступил клубу из Новосибирска. На данный момент команда Рябыкина располагается на девятой позиции в турнирной таблице Западной конференции с 41 очком после 54 матчей.
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|8
|Динамо Мн
|54
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|30
|53
|9
|Витязь
|54
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|41
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