Ларионов рассказал, как «Торпедо» удалось обыграть «Ак Барс»
Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов прокомментировал победу над «Ак Барсом» (2:1 ОТ) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.
«Ак Барс» опытная команда, играющая в своем ключе. В этом плане характер, дисциплина и огромное желание хоккеистов выиграть этот матч при очень сильной поддержке болельщиков заслуживает уважение. В плотном графике игр с разными соперниками отталкиваемся от того, как играет наша команда. «Ак Барс» знает, как выходить из любой ситуации и выигрывать матчи. Такой опыт можно купить, а можно заработать, как это делаем мы. Сегодня перед игрой был сделан акцент на том, чтобы не уйти от своей игры, на контроле шайбы. Сегодня нам это где-то удавалось, где-то нет. На игре в третьем периоде сказалась больше функциональная усталость. Было сказано в начале третьего периода, что важно не терять хладнокровие. Решения должны были быть более спокойными. Завтра будем думать о матче с «Сочи», — цитирует пресс-служба лиги Ларионова.
«Торпедо» занимает первое место в Западной конференции, имея 19 очков. «Ак Барс» находится на третьей строчке Восточной конференции, набрав 15 очков.
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|12
|2
|10
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|29.09
|17:00
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Сал. Юлаев – Металлург Мг
|- : -
|29.09
|19:30
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Динамо М – Авангард
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|29.09
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Куньлунь РС – Амур
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