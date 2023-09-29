Ларионов рассказал, как «Торпедо» удалось обыграть «Ак Барс»

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов прокомментировал победу над «Ак Барсом» (2:1 ОТ) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

«Ак Барс» опытная команда, играющая в своем ключе. В этом плане характер, дисциплина и огромное желание хоккеистов выиграть этот матч при очень сильной поддержке болельщиков заслуживает уважение. В плотном графике игр с разными соперниками отталкиваемся от того, как играет наша команда. «Ак Барс» знает, как выходить из любой ситуации и выигрывать матчи. Такой опыт можно купить, а можно заработать, как это делаем мы. Сегодня перед игрой был сделан акцент на том, чтобы не уйти от своей игры, на контроле шайбы. Сегодня нам это где-то удавалось, где-то нет. На игре в третьем периоде сказалась больше функциональная усталость. Было сказано в начале третьего периода, что важно не терять хладнокровие. Решения должны были быть более спокойными. Завтра будем думать о матче с «Сочи», — цитирует пресс-служба лиги Ларионова.

«Торпедо» занимает первое место в Западной конференции, имея 19 очков. «Ак Барс» находится на третьей строчке Восточной конференции, набрав 15 очков.