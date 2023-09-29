Галузин рассказал, как «Витязю» удалось обыграть «Ладу»
Нападающий «Витязя» Владимир Галузин прокомментировал победу над «Ладой» (1:0) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.
«Непростой матч в психологическом плане, потому что команда все понимает, это живой организм. Все ребята переживали из-за серии поражений, поэтому переговорили внутри команды, что надо больше потерпеть, сыграть со счетом 1:0, 2:1, в первую очередь обратить внимание на свои ворота, начать от печки. Сегодня все бились и, как итог, где-то Боженька нас наградил таким голом в овертайме за то, что мы терпели, мы работали все 60 с копейками минут. Помогали вратарям, подчищали, сегодня вся команда «звенела» на 100 с лишним процентов. Сейчас передохнем, надеюсь, эти положительные эмоции дадут нам толчок вверх как команде», — цитирует пресс-служба лиги Галузина.
«Витязь» с 5 очками продолжает занимат последнее место в Западной конференции КХЛ. «Лада» с 15 очками идет на втором месте в Восточной конференции.
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|29.09
|17:00
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Сал. Юлаев – Металлург Мг
|- : -
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|19:30
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Динамо М – Авангард
|- : -
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|19:30
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Куньлунь РС – Амур
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