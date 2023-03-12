Ларионов о выходе «Торпедо» во второй раунд плей-офф КХЛ: «Хочу поблагодарить «Динамо» за честный мужской хоккей»

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов прокомментировал победу над московским «Динамо» (2:1 ОТ) в шестом матче первого раунда плей-офф КХЛ.

Благодаря этой победе клуб из Нижнего Новгорода вышел во второй раунд плей-офф.

— Хочу поздравить ребят с очень важной победой в их хоккейной карьере. Хочу поблагодарить «Динамо» за честный мужской хоккей. Так складывается жизнь, что наша команда, которая начала свой путь в июле, вышла во второй раунд. Нужно сказать добрый слова нашим тренерам по ОФП, которые весь год оказываются за кулисами театра. Их работа не видна обычному человеку. Здесь сыграл фактор дозирования игрового времени, дозирования тренировок на льду. Они работали, чтобы каждый игрок был подготовлен, свеж и выдавал свои лучшие матчи. Потому что мы никогда не будем искать оправдания в усталости.

Соперник «Торпедо» по второму раунду плей-офф определится после перепосева сетки Западной конференции.